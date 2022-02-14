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Körfez'in ilk milli yüzücüleri - Son Dakika

Körfez'in ilk milli yüzücüleri

14.02.2022 11:05
Körfez'in ilk milli yüzücüleri

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda başarı elde etti.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda başarı elde etti. 11 yaş grubunda Meyra Kocaman, 13 yaş grubunda da Emre Fatih Kartal milli takıma kadrosuna seçildi.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonasına katıldı. Antrenör Samet Işık öncülüğünde yarışmaya hazırlanan minik yüzücüler, şampiyonada da başarı elde etti. Gebze Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda ilk olarak 13 yaş erkek kategorisinde Emre Fatih Kartal yarıştı. Yüzlerce sporcunun yer aldığı şampiyonada Emre Fatih Kartal yarışmada 3'üncü oldu. Kartal'ın hemen ardından 11 yaş kadınlar kategorisinde yarışan Meyra Kocaman da Türkiye 4'üncüsü olarak önemli bir derece elde etti. İki yarışmacı da elde ettikleri dereceler sonrasında Milli Takım Kamp Kadrosuna seçildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de sosyal medya üzerinden minik yüzücüleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Körfez'in ilk milli yüzücüleri
Körfez'in ilk milli yüzücüleri

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Türkiye, Körfez, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Körfez'in ilk milli yüzücüleri - Son Dakika Spor


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