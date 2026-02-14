Korkmaz: Maçlara Başlama Sorunumuz Var - Son Dakika
Korkmaz: Maçlara Başlama Sorunumuz Var

14.02.2026 19:21
Vanspor FK Teknik Direktörü Korkmaz, analiz etmeleri gerektiğini ve sık maç yapmaları gerektiğini belirtti.

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Biz kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Maçlara başlamak ile ilgili sorunumuz var. Daha sık maç yapmamız gerekiyor. Her maçın ilk 15 dakikasına tuhaf başlıyoruz. Geçen haftada aynısı oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Biz burada 3 ay önce gönül birlikteliği yapmıştık futbolcu arkadaşlarımızla. Bugün maçı analiz etmeyeceğim. Biz kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Maçlara başlamak ile ilgili sorunumuz var. Daha sık maç yapmamız gerekiyor. Her maçın ilk 15 dakikasına tuhaf başlıyoruz. Geçen haftada aynısı oldu. Kuvvetli bir rakibe karşı iyi bir şekilde geriden döndük. Sivas seyircisi haklılar, Sivas camiası büyük bir camia. Biz burada önümüze koyulan maliyetlerle transfer yaptık. Ben Sivas'ta hiç kimseyi suçlamadan ne kadar büyük zorluklarla çalıştığımı sorabilirsiniz. Ben normalde sezon başında görevi bırakacaktım kamptayken. Ancak Sportif Direktör Yakup Ateş beni ikna etti. Şuan ki tablo o değil. Sivas'ın durumu benim suçummuş gibi tepki aldım. Bizim bugün attığımız 3. gol ilahi adalet gölüydü. Ben buradayken Pazar günü ekibimle beraber sözleşmeleri imzalayarak ayrıldık, zorluk çıkartmadım. Ben Sivasspor'a faydalı olmaya çalıştım ve verdikleri çekleri de öteledim. Biz imkan verilirse neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

"Burada çok fazla sorumluluk aldım"

"3. golün ardından secdeye kapandınız ve taraftar büyük tepki gösterdi" bununla ilgili neler söylersiniz? Sorusuna Korkmaz, "Ben ilk defa bir takımdan üzülerek ayrıldım Sivas'tan yani. Ben burada şöyle bir hata yaptım, çok fazla sorumluluk aldım. Biz kampta onlarca isim verdik ancak bunların hepsi reddedildi. Yakup Ateş benim burada kalma sebebim. Bu ülkede bu işe emek verenler var, bir de hobi olarak yapanlar var. Ben iyi niyetli çalıştım burada. Orada bulaşık kelimesi irdelenirse altında çok işler çıkar. Bana buraya gelmeden söylenenlerin imza attıktan sonra tam tersi oldu. 4. haftada fatura bana kesildi. Ben kimseyi satmak istemedi burası büyük bir camia" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

