Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) tarafından 2022 Futbol Sezonu Akif Çelik U-12 Futbol Ligi, oynanan karşılaşmalar ile başladı. Karşılaşmalar öncesi, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, MASKF Başkan Yardımcısı Adnan Fırat ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat takımlara başarılar diledi. Lig sonunda başarılı olacak takımlara kupa verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Koronadan ölen Çelik'e vefa - Son Dakika

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