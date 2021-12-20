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Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

20.12.2021 10:11
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

Elazığ'da bakım ve koruma altında olan çocuklar, Elazığ Belediyespor U-16 takımı ile dostluk maçı yaptı.

Elazığ'da bakım ve koruma altında olan çocuklar, Elazığ Belediye spor U-16 takımı ile dostluk maçı yaptı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk kuruluşlarında bakım ve koruma altında olan çocuklar, rol model buluşmaları kapsamında Elazığ Belediyespor U-16 takımı ile dostluk maçı yaptı. Kültürpark Sentetik Çim sahasında yapılan ve keyifli geçen karşılaşmayı dostluk kazandı.

Sporla çocukların dikkat yeteneğine ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Çocuklarımız için aktif olarak sportif faaliyetler yapıyoruz. Çocuklarımızın spor yaparak ruhsal, bedensel ve eğitim açısından daha çabuk gelişeceklerine inanıyoruz. Bu şekilde daha fazla sosyalleşebileceklerini düşündüğümüz için çocuklarımızın sosyal aktivitelere katılmaları için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza futbol, masa tenisi, atletizm, bocce ve badminton başta olmak üzere birçok spor dalında eğitimler veriyor ve yeteneklerini keşfediyoruz. Başarılı sonuçlar da alıyoruz. Çocuklarımızın sosyal aktivitelerini güçlendirerek hayata ne kadar kolay uyum sağlayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Böylece çocuklarımız hayatta da başarılı olmayı öğreniyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Spor Kulübü Elazığ Şube Başkanı Mahmut Şahin, "Spor Kulübü olarak kurumlarımızda bakım ve koruma altında olan çocuklarımızın gelişimlerini sağlamak için spora yönlendiriyoruz. Bugün bu kapsamda güzel bir maç yaptık. Maçın neticesinde dostluk kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü olarak çocukların spora yönelmeleri için birçok aktivite yaptıklarını aktaran Futbol Takımı Antrenörü Murat Ergin Pamuk, "Bireysel sporların yanı sıra takım sporlarında da antrenmanlarımız devam ederken, bize kapılarını açan ve kardeş kulüp olarak desteğini her defasında hissettiren Elazığ Belediyespor kulübüne teşekkür ederim. Müsabaka sonrası haftaya tekrarını talep eden sporcularımızı tebrik eder başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü Altyapı Antrenörü Bilal Aydın ise, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü futbol takımı ile bir dostluk maçı yaptık. Bu etkinlikteki amacımız gençleri spora yönlendirerek sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır" dedi. - ELAZIĞ

Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

Çocuk İzleme Merkezi, Elazığ Belediyespor, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Koruma altındaki çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi - Son Dakika Spor


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