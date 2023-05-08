Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Süper Lig'in ikincisi Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat performansıyla öne çıktı. Özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.
Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü kadro ve değişiklikler çok tartışıldı. Portekizli hoca, 60. dakikada Valencia'yı, 75'te Batshuayi'yi oyundan aldı. Savunmada aksayan Samet oyunda kalırken, Luan Peres 75'te kenara geldi. Oyuna giren King ve Pedro da hayli etkisiz bir görüntü çizdi.
Formda isimlerden Emre Mor ise bu karşılaşmayı kulübede tamamladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Emre'nin Rossi'nin yerine oyuna girmesi gerektiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin on numarası Arda Güler, Giresunspor deplasmanında maça sağ kanatta başladı ve son dakikalara kadar bu bölgede oynadı. Hayli kritik top kayıpları yapan Arda, 7 kez ikili mücadele kaybetti.
Genç yetenek özellikle son dakikalarda yorgun düştü. Yaptığı top kayıpları Giresunspor'a atak fırsatı oldu. Arda'nın düşük performansı Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sosyal medyada hayli yorum görüldü.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Kötü performans sergileyen Arda Güler'i oyundan çıkarmayan Jorge Jesus'a taraftarın tepkisi büyük! - Son Dakika