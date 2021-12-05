Kouassi Trabzonspor'da

Trabzonspor, hücum oyuncusu Gervais Yao Kouassi ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili takımın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor, Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.

- İstanbul