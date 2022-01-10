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Kovid-19, masa tenisinde sporcu sayısını düşürdü - Son Dakika

Kovid-19, masa tenisinde sporcu sayısını düşürdü

10.01.2022 11:09
Kovid-19, masa tenisinde sporcu sayısını düşürdü

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisanslı sporcu sayısında düşüş yaşandığını söyledi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisanslı sporcu sayısında düşüş yaşandığını söyledi.

Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisinin son 5 yılda sporcu sayısında, kulüplerinde, yurt içi ve dışı organizasyonlarında bir düşüş yaşandığını belirterek, yeni tip koronavirüs salgınının bu durumda büyük etkisinin olduğunu ifade etti.

Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da masa tenisi sporcu sayısında salgına bağlı olarak düşüşler yaşandığına değinen Oktay Çimen, "Önceden 150 bin olan lisanslı sporcu sayısı son 5 yılda 30-35 binlere düştü. Özellikle son 3 yılda Kovid-19'un etkisiyle de düşüşler yaşandı. Biz bu durumu toparlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Okullarda da çok kolay yapılabilecek bir spor dalı"

Çimen, masa tenisinin, yaygınlaşması çok kolay bir spor dalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anne ile kızının, dede ile torununun kolaylıkla oynayabileceği bir spor dalı. Okullarda da çok kolay yapılabilecek bir spor dalı. Daha önce bunlarla ilgili projelerimiz vardı. Bu projelerimizi hayata geçirip tekrar sporcu sayısını ve katılımı arttırmak, başarılı sporcularımızı seçip, ülke temsiline göndermek hedeflerimizden birkaçı."

Türkiye'de masa tenisi sporunun yaygınlaşmasını ve başarılı sporcular yetiştirmeyi önemsediklerini aktaran Çimen, "Masa tenisi camiasının, olimpiyatlara sporcu gönderen farklı kategorilerde yeni başarılar elde eden madalyalı bir federasyon olması yolunda ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalara başladık. Projelerimizi hazırlıyoruz, bir an önce uygulamaya koyacağız." diye konuştu.

"Önümüzde yapmamız gereken ciddi işler var"

Konya'da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap müsabakalarının Süper Lig'in önemli bir ayağı olduğunu aktaran Oktay Çimen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyon, Türkiye'nin en iyi, en güzel kulüplerinin ve sporcularının oynadığı, milli takım sporcularının da yer aldığı önemli bir organizasyon. Bu organizasyonu Konya'da yapmak istedik. Ev sahipliklerinden dolayı emeği herkese teşekkür ederiz. Ayrıca 1'inci, 2. ve 3. Liglerimiz, milli takım kamplarımız ve uluslararası kamplarımızda da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzde yapmamız gereken ciddi işler var."

Çimen, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da erkek ve kadın takımlarıyla derece yapmak istediklerini dile getirerek, "Onun hazırlıkları da devam ediyor. Umarım oradaki müsabakalarda sorunsuz bir şekilde tamamlanır." şeklinde konuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Oktay Çimen, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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