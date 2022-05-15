Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika
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Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

15.05.2022 12:33
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, çelenk sunma programı ile başladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, çelenk sunma programı ile başladı. Hafta kutlamaları çerçevesinde çeşitli kategorilerde okullar arası müsabakalar ve vatandaşlara yönelik yarışmalar düzenlenecek.

Kula'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları, çelenk sunma programı ile başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülrahmet Özgan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Haftanın önemine binaen, 16 Mayıs günü bisiklet turu, badminton etkinliği, masa tenisi etkinliği, satranç etkinliği, mangala etkinliği ve sergi, 17 Mayıs günü okullar arası kız futbol final maçı ile okullar arası voleybol final maçı, 18 Mayıs günü bayrak yarışı ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Resmi kutlama programı ise, 19 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da yine çelenk sunumu ile başlayıp, Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan programla devam edecek. - MANİSA

Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
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Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Kula, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika


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