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Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı - Son Dakika

Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı

22.12.2021 12:44
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmaları düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası yarışmaları düzenlendi. 18 kulüpten 490 sporcu, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlarda ödül kürsüsü mutluluğu yaşamak için kıyasıya kulaç attı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben1 Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 10. Geleneksel 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası Yarışmaları açılış seremonisine Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, Türkiye Yüzme Federasyonu Asbaşkanı Cengiz Bingül, Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, veliler ve sporcular katıldı.

"Atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, 10.'sunu gerçekleştirdiğimiz kurtuluş kupası yarışmaları, bu yıl ayrı bir mana ifade ediyor. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 2 yıldır çok değişik etkinlikler yapıyoruz. Normalde her yıl velilerimizle ve komşu vilayetlerimizin katkısıyla 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim etkinliklerini hep birlikte icra ediyorduk. Bu 2 yıl ise özellikle 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde çok daha farklı etkinlikleri hep birlikte icra ediyoruz. Bugün, burada komşu vilayetlerimizden gelen misafirlerimiz ile birlikte bu etkinliğimize destek oldukları için tüm kulüp yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan 100 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Bize düşen ise bundan sonraki süreçte hem akademik çalışmalarda önde gidecek şekilde öğrencilerimizi eğitmek hem de sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde, gerçek manada ileri noktalara çıkarmaktır. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin, sporun, kültürel hayatın her zaman yanında olduk, bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepimizin, Kurtuluş Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 18 kulüpten, 6 farklı yaş kategorisinde 490 sporcu yarıştı. Organizasyonda dereceye giren sporcular, ödüllerini Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı. - GAZİANTEP

Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı
Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı

Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulaçlar, 25 Aralık Kurtuluş Günü için atıldı - Son Dakika Spor


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