Kulaspor evinde galip

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kulaspor, 16. haftada Kula 4 Eylül Şehitleri Stadyumu'nda karşılaştığı Selendi Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda Kula'yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor, ligde 8. sırada olan ve küme düşmemek için mücadele veren Selendi Belediyespor'u konuk etti. Kula 4 Eylül Şehitleri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kula ekibi 8. dakikada Enes Çakır'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü elden bırakmayan Kulaspor 22. dakikada Ahmet Gürcan'ın bulduğu golle mücadelede durumu 2-0 yaptı ve ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü elden bırakmayan Kulaspor, dakika 52'de Kaptan Bekir Gökoğlan'ın ve dakika 69'da da Enes Çakır'ın bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Kulaspor ekibi ligdeki puanını 28'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, seremonide hakemlere çiçek takdim etti ve mücadeleyi de tribünden izledi. - MANİSA