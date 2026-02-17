Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor\'u dörtledi

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-2 kazandı.

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR'U DÖRTLEDİ

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 65. dakikada Cebio Soukou, 49. dakikada Batuhan Çelik ve 56. dakikada Atalay Babacan kaydetti. Boluspor'un golleri 76. dakikada penaltıdan Lucas Lima ve 89. dakikada Yusuf Kocatürk (K.K) ile geldi.

KÜME DÜŞME HATTINDAN YUKARILARA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattından üst sıralara çıkan Ümraniyespor, puanını 32'ye yükseltti. Boluspor ise 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.