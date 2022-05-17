Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi

17.05.2022 10:18
Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası çerçevesinde yüzme şenliği gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası çerçevesinde yüzme şenliği gerçekleştirildi.

Kumluca Yüzme Havuzunda düzenlenen şenlik, minik, yıldız, genç sporcular, Kumluca Demirspor yüzme takımı ve antrenörler ile destek veren velilerin katılımıyla yapıldı. Etkinlik, yüzmeyi yüzme havuzunda öğrenen kursiyerleri yüzme sporuna teşvik etmek amacıyla yapıldı. Sporcular, ilk yarış heyecanlarını tadıp, ilk yüzme madalyalarını da aldı. Şenliğe katılan AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, "Mutlu olmamak gurur duymamak mümkün değil, biz yavrularımızla gurur duyuyoruz. Kumluca'mızda spora dair çok güzel şeyler oluyor. Özellikle biz sportif faaliyetlerin daha küçük yaşlara sirayet etmesi ve çocuklarımızın sporla tanışmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Yarışma sonunda yüzücüler, madalyalarını AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'den aldı. - ANTALYA

Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi
Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi
Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi
Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi
Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

19 Mayıs, gençlik, Kumluca, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kumluca'da yüzme şenliği düzenlendi - Son Dakika


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