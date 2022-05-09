Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Son Dakika
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Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

09.05.2022 09:45
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleşen Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleşen Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen Türkiye'nin dördüncü büyük güreşi final Güreşleri ile sona erdi. 6 Mayıs Cuma günü Kumluca Şehir Stadında başlayan güreşler 7 Cumartesi günü yine Kumluca Şehir Stadında devam etti. 74'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 300 güreşçinin katıldığı güreşlerin finali Karatepe Stadında yapıldı.

Açık arttırma usulü ile yapılan güreş ağalık yarışmasını geçen yılın güreş ağası 707 Bin TL Niyazi Çiftçi yeniden kazandı.

Güreşler sonucunda Minik 1 Boyda Arif Bulut, Minik 2 Boyda Mustafa Yanmaz, Teşvik 1 Boyda Süleyman Cerit, Teşvik 2 Boyda Yiğit Arda Aluç, Tozkoparan Boyda Muhammed Berat Duman, Ayak Boy'da Arda Çetin, Deste Küçük Boyda Caner Baysal, Deste Ota Boyda Ramazan Yıldız Çilenger, Küçük Orta Küçük Boyda Emin Erdoğan, Küçük Orta Büyük Boyda Kadir Güreşen, Büyük Orta Boyda, Bayram Arslantaş, Baş Altında Osman Kan birinci oldu.

Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Baş Pehlivanlık Güreşlerinde Ali Gürbüz'ü yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan olurken Ali Gürbüz ikinci, Cengizhan Şimşek üçüncü ve Mustafa Taş ise Dördüncü oldu. Güreşlerin sonunda madalya töreni düzenlendi. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in madalyası ve kupasını Gelecek Partisi Genel Başkanı verdi. Dereceye giren baş pehlivanların madalya ve kupalarını ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu takdim etti.

16 Başpehlivanın birinci olmak için mücadele ettiği final güreşlerini, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Kumluca, Finike, Elmalı ve Demre Belediye Başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda güreş sever izledi. - ANTALYA

Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kumluca Güreşlerinde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Son Dakika


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