Kurşunlanan Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü, camiaya çok sert sözlerle yüklendi: Hakkımı helal etmiyorum

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Fenerbahçe'nin Rize deplasmanı dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasının üzerinden 8 sene geçti. O akşam yara almasına rağmen otobüsü durdurarak kafilenin canını kurtaran şoför Ufuk Kıran, "343 Digital" adlı YouTube kanalındaki yayına konuk olarak Fenerbahçe'ye sitem dolu sözler söyledi.

"FENERBAHÇE İLE OLAN BÜTÜN DEFTERİMİ KAPATTIM"

Ufuk Kıran yaptığı açıklamada, "8 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin üvey evladı olduğumu anladım. Fenerbahçe'nin benim 3 tane çocuğumu okutamayacağını anladım. Geçen sene de söylemiştim Fenerbahçe'ye hakkımı helal etmiyorum. Fenerbahçe ile olan bütün defterimi kapattım." dedi.

"ALİ KOÇ'UN UFUK BEY İLE İRTİBATA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kıran'ı yayına bağlayan gazeteci Devrim Zengi görüşmeden sonra yaptığı konuşmada, "Ufuk Bey'i ben zaman zaman ararım, halini hatırını sorarım. Geçen sene aradığımda Fenerbahçe yönetiminin ilk başta kendisine ilgi alaka gösterdiğini, yardımcı olduğunu söyledi. Daha sonra yönetim değiştikten sonra "Unutuldum" diyerek sitem etmişti. Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin bu sesi duyup, Ufuk Bey ile yeniden irtibata geçeceğini düşünüyorum. Bir ihmalkarlık olmuş olabilir." dedi.