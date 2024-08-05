Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Davetleri Başladı

Spor

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın ile birlikte kırmızı dipli mumlarla güreşlerin davetlerine başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın beraberinde; Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın ile birlikte Balıkesir protokolünü bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne davet etmeye başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan makamlarında ziyaret edilerek "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davet edildi. 16-18 Ağustos günleri arasında düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri için geleneksel olarak kırmızı dipli mum ile davetler devam ediyor. - BALIKESİR