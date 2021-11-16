Kurum içi turnuvada heyecan devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimlerarası futbol turnuvasında heyecan devam ediyor. 16 takımın katıldığı turnuvada yarı finalistler belli oldu.

Başlama vuruşunu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yaptığı turnuvada yarı finale kalan takımlar Destek Hizmet, Çevre Koruma, Zabıta, Gençlik ve Spor Müdürlükleri oldu. Müsabakaların personel arasındaki sosyal bağı güçlendireceğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Turnuva, sporun yanında dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberliği de pekiştirdiğini söyledi. Mamak'a bugüne kadar birçok spor tesisi kazandırdıklarını da belirten Başkan Köse, "Sporcularımıza ve hakemlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yarı finale katılan takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA