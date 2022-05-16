Kuş Evi Sergisi açıldı - Son Dakika
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Kuş Evi Sergisi açıldı

16.05.2022 14:19
Kuş Evi Sergisi açıldı

Kayseri Gençlik Merkezi Ahşap Sanatları Atölyesi bünyesinde Gönüllü Eğitmen Cuma Atılgan ve gönüllü gençler tarafından yapılan Kuş Evleri, 15 Mayıs Gençlik Haftası açılış töreninde sergilendi.

Kayseri Gençlik Merkezi Ahşap Sanatları Atölyesi bünyesinde Gönüllü Eğitmen Cuma Atılgan ve gönüllü gençler tarafından yapılan Kuş Evleri, 15 Mayıs Gençlik Haftası açılış töreninde sergilendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve şube müdürlerinin ziyaret ettiği Kuş Evleri Sergisi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Sergide açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı; "Gençlik merkezlerimiz tarafından yürütülen atölye çalışmaları çerçevesinde gönüllü eğitmenimiz Cuma Atılgan ve gönüllü gençlerimiz tarafından sanat eseri oluşturularak yapılan kuş evleri gerçekten çok ilgi çekici. Değerli eğitmenimize ve gönüllü gençlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kuş Evi Sergisi açıldı
Kuş Evi Sergisi açıldı

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Kayseri, gençlik, Mayıs, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuş Evi Sergisi açıldı - Son Dakika


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