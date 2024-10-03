Kuşadasıspor\'da Teknik Direktör Değişimi

Spor

Dört maçta aldığı yenilgiler sonrası teknik direktör Bülent Ataman'ın görevine son veren Kuşadasıspor, Türkiye'nin tanıdığı iki önemli teknik direktör Yılmaz Vural ve Abdullah Ercan ile görüşmelere başladı.

Kuşadasıspor, TFF 3. Lig'de yaşadığı kötü gidişatın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Ligin ilk dört haftasında sıfır çeken siyah beyazlı ekip, son olarak kendi sahasında Bornova 1877'ye 3-2 mağlup olmasının ardından teknik direktör Bülent Ataman ile yollarını ayırdı. İsmet Türker başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Kuşadasıspor yönetiminin radarına Türkiye'nin tanıdığı iki önemli teknik direktör, Yılmaz Vural ve Abdullah Ercan girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki ismin de anlaşmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, siyah beyazlı ekibin arayışlarının devam ettiği bildirildi. Yönetim, kısa süre içinde yeni bir isim belirleyerek Kuşadasıspor'un düşüşüne son vermeyi hedefliyor. - AYDIN