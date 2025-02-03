Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Genç Sporculara Moral Verdi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor U-17 Gelişim Ligi takımının Asım Alkış Stadı'nda Karacabey Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ederek genç sporculara moral verdi.

Başkan Kahveci'nin desteğini arkasına alan Belediye Kütahyaspor U-17 Takımı, sahada gösterdiği üstün performansla rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Genç oyuncuların attığı goller taraftarlara coşku dolu anlar yaşatırken, maç boyunca sergilenen etkili oyun Kütahyaspor sevdalılarının gurur kaynağı oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Eyüp Kahveci, genç sporcularla bir arada olmanın ve onların heyecanını paylaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, kulübe olan desteğinin süreceğini vurguladı. - KÜTAHYA