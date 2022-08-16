Tavşanlı Akıncılarspor kampa girdi - Son Dakika
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Tavşanlı Akıncılarspor kampa girdi

16.08.2022 10:56
Tavşanlı Akıncılarspor kampa girdi

Kütahya Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Akıncılarspor top başı yaptı.

Kütahya Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Akıncılarspor top başı yaptı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Akıncılarspor Karakova sahalarında top başı yaptı.

Kulüp başkanı Murat Gül, Genel Kaptan Mehmet Kolay ve yönetim Kurulu üyeleri ile futbolcuların katılımı ile sezon açılışı gerçekleşti.

Teknik Direktör Serdar Uykun birlikte aynı ligde mücadele edecekleri diğer Tavşanlı takımlarını da kadrolarını da iyi bildiklerini dile getirerek, "Tavşanlı ilçesini, futbolunu daha önceden de iyi biliyorum. Şu çok önemli ki üç tane takım Bölgesel Amatör Ligde ve Türkiye'de bir ikincisi İnegöl'de var. Rakiplerimizin de durumunu kadrolarını iyi biliyoruz, onlar da bizim kadromuzu iyi biliyorlardır. Güzel bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Hedefli bir takım ile çalışıyoruz. Yaklaşık 10 günlük bir kamp sürecimiz var ve bunu iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Murat Gül, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı Akıncılarspor kampa girdi - Son Dakika

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