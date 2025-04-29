Kütahya\'da Belediye Kütahyaspor ile Düzce Cam Düzcespor Maçı Öncesi Güvenlik Önlemleri Değerlendirildi

TFF 3. Lig 1. Tur Play-Off karşılaşmasında Belediye Kütahyaspor ile Düzce Cam Düzcespor arasında oynanacak müsabaka öncesi, alınacak güvenlik önlemleri Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Toplantı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Taraftarların müsabakayı güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir ortamda izleyebilmesi için alınacak tedbirler toplantıda ayrıntılı olarak ele alındı.

Yetkililer, karşılaşmanın centilmenlik içinde ve fair-play ruhuna uygun şekilde geçmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Belediye Kütahyaspor'a Play-Off mücadelesinde başarılar dilendi. - KÜTAHYA