Kütahya'da Oryantiring Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kütahya'da Oryantiring Yarışması

Kütahya\'da Oryantiring Yarışması

Kütahya'da TBMM'nin 105. yılı için düzenlenen oryantiring yarışmasına yaklaşık 90 sporcu katıldı.

14.04.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen oryantiring yarışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Parkı'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören yarışmaya yaklaşık 90 sporcu katıldı.

Yıldız kız, yıldız erkek, yeni başlayan kız, yeni başlayan erkek, kız 12, erkek 12 ve veliler olmak üzere toplam yedi farklı kategoride kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmacılar, parkın doğal güzellikleri içerisinde belirlenen hedeflere ulaşmak için ter döktüler.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü ve İl Temsilcisi Nadire Ulutaş, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulutaş, "İl Müdürlüğü Şehzadeler Parkı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışmamızı tamamladık. Yarışmamıza yaklaşık 90'a yakın sporcumuz katılım sağladı. Kategorilerimiz; yıldız kız, yıldız erkek, yeni başlayan kız, yeni başlayan erkek, kız 12, erkek 12 ve tasnif dışı olmak üzere toplam yedi kategoride yarışmamız tamamlanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ulutaş, Mayıs ayı etkinlikleri kapsamında da yarışmaların devam edeceğini belirterek, "Mayıs ayı itibari ile aile yılı olması nedeniyle aileler ve çocuklarımızla birlikte Dumlupınar Spor Salonu'nda tekrar bir yarışma gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan dolayı gençlik haftasında kutlamak amacıyla tekrar yarışmalarımızı düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik eden Ulutaş, oryantiring branşını yaymaya ve sporcu sayısını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Şehzadeler Parkı'nda düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem sporculara keyifli bir deneyim yaşattı hem de 23 Nisan coşkusunu farklı bir etkinlikle bir araya getirdi. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Oryantiring Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

11:41 Bütün ülke onu konuşuyor İsmail Kartal’ın kazancı İran’ı karıştırdı Bütün ülke onu konuşuyor! İsmail Kartal'ın kazancı İran'ı karıştırdı
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:15:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Oryantiring Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement