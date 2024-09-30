Kütahya\'nın Gediz İlçesi Milli Sporcuları Ağırlıyor

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesi, atletizm branşında Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Kütahya'yı temsil edecek milli sporcuları ağırlıyor.

Yüksek atlama, uzun atlama, disk atma, 3 bin metre ve 800 metre gibi dallarda şampiyonluklar hedefleyen sporcular, sezon öncesi hazırlık kampını Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Murat Dağındaki kampı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın da Başkan Akel'e eşlik etti. Sporcularla sohbet eden ve onlara moral desteği veren Başkan Akel, ilçenin spor altyapısına olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Başkan Akel, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın atletizm branşındaki yüksek atlama, uzun atlama, disk atma, 3000 metre ve 800 metre dallarında Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilimizi temsil eden milli sporcularımız ve takıma aday sporcularımızla bir araya geldik. Sezon öncesi hazırlık kampını Murat Dağı Termal Turizm Merkezi belediye tesislerinde gerçekleştiren sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Bu tür kampların, sporcuların başarısına büyük katkı sağlayacağını belirten Akel, Gediz ilçesinin sporcuları her zaman desteklediğini ve sporun gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA