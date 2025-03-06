Kütahya'nın Kick Boks Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kütahya'nın Kick Boks Başarısı

Kütahya\'nın Kick Boks Başarısı

Kütahya Halk Eğitim Merkezi, genç sporcuların Kick Boks Şampiyonası'ndaki başarılarını kutladı.

06.03.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Kick Boks alanında eğitim gören genç sporcular, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan önemli derecelerle dönerek, Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nin misafiri oldular.

Ziyarette, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda elde edilen başarılar konuşuldu. Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kick Boks kurslarında eğitim alan sporcuların, bundan önce olduğu gibi yeniden dereceler elde ederek; Kütahya'mızı temsil ettikleri ve verilen eğitimlerin sonucu olarak Şampiyonada 1 şampiyonluk ve 4 bronz madalya kazanan sporcuların başarısı, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kick Boks kurslarında elde edilen eğitimlerin bir sonucu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyon olan Havva Gülmüşcan, aynı zamanda Açık Lise öğrencisi olarak Halk Eğitim Merkezi'nin öğrencisi olduğu için, bu başarı ayrıca mutlu bir gelişme olarak ifade edildi.

Başarılarıyla ve disiplinleriyle dikkat çeken sporcular ve antrenörleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferit Hatipoğlu ve Müdür Yardımcıları Murat Serkan Gönen ve Mehmet Ali Kerçek, sporcuların disiplinli çalışmaları ve gösterdikleri başarıyı takdir ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, zamanın değerine değinen Müdür Hatipoğlu, dereceye giren sporculara hediye olarak şık saatler takdim etti.

Ziyaret, başarılı sporcuların motivasyonunu artırmak ve onlara olan desteklerini ifade etmek amacıyla yapılan samimi konuşmalarla son buldu. Başarılarıyla şehrimizi gururlandıran genç sporcular, kazandıkları derecelerle Kütahya'yı temsil etmeye devam edeceklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonasında şampiyon olan Havva Gülmüşcan, bronz madalya kazanan Ahmet Kocaman, Ezgi Ayşe Öztürk, Efe Başoğlu, Aslı Ece Oğurlu ve antrenörleri Fatma Çakır ile Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'nın Kick Boks Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:51:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın Kick Boks Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.