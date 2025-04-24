Kütahya OSB\'den Belediye Kütahyaspor\'a Destek Mesajı

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nden Belediye Kütahyaspor'a moral veren bir destek mesajı geldi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, yaptığı açıklamada Kütahyaspor'a olan inançlarını vurguladı.

Başkan Salih Çetiner açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Kütahyalılar, çok kıymetli Belediye Kütahyaspor taraftarları, saygıdeğer yatırımcılarımız. İkinci VİK Aretesinde, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve yatırımcıları olarak Belediye Kütahyaspor'un yanındayız. Başarılar diliyoruz ve alkışlıyoruz."

Bu anlamlı destek mesajı, Kütahyaspor camiasında memnuniyetle karşılanırken, kentte sporun ve dayanışmanın önemine bir kez daha dikkat çekildi. - KÜTAHYA