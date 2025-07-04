Kuzey Tunçelli Üst Üste Üçüncü Kez Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Kuzey Tunçelli Üst Üste Üçüncü Kez Avrupa Şampiyonu Oldu

Kuzey Tunçelli Üst Üste Üçüncü Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
04.07.2025 17:39  Güncelleme: 17:42
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcuyu tebrik etti.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan İzmitli milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti. Başkan Büyükakın, daha önce makamında ağırladığı genç sporcuyu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha kutladı.

Büyükakın, "Geçtiğimiz hafta bir araya gelmiş, kendisine başarı dileklerimizi iletmiştik. Bugün, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olduğunun haberini almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hemşehrimiz, evladımız, milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi üstün başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdığı bu büyük zafer için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa'da üst üste 3. kez altın madalya kazandı

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 1500 metre serbest stilde 14 dakika 45.05 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli, bu başarısıyla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Uzun ve kısa kulvarda dünya gençler rekorlarının sahibi olan Kuzey Tunçelli, ilk Avrupa şampiyonluğunu Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde 14.55.64'lük derecesiyle elde etti. İkinci Avrupa şampiyonluğunu ise Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde 14.41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak kazandı. Slovakya'daki son şampiyonlukla birlikte Tunçelli, henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da üst üste üç kez altın madalyaya uzanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kuzey Tunçelli, 27 Temmuz–3 Ağustos tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası'na katılacak. Genç sporcu, burada da Türkiye'yi temsil ederek büyükler kategorisinde madalya için kulaç atacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzey Tunçelli Üst Üste Üçüncü Kez Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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