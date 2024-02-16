Kylian Mbappe\'nin Real Madrid\'e transfer olacağı iddiası

İspanyol spor basını, son 7 sezondur formasını giydiği Paris Saint Germain (PSG) takımını 30 Haziran'da bırakacağı iddia edilen Fransız forvet Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını ileri sürdü.
Fransız basınında dün çıkan "Kylian, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile görüşüp sezon sonunda ayrılacağını bildirdi. Kulüp, Kylian'ın 2024 sezonu sonunda PSG'den ayrılma kararını ilettiğini doğruladı. Ancak ayrılma şartları henüz tam olarak kararlaştırılmadı." iddiası, İspanyol basında da ilgi gördü.
Marca, As, Mundo Deportivo, El Pais, La Vanaguardia, La Razon gibi İspanyol gazeteleri, Mbappe'nin ayrılma haberine geniş yer ayırarak, Fransız futbolcunun Real Madrid'e gelmesinin önünün açıldığını ve İspanyol kulübünün bu konuda iyimser olduğunu savundu.
Haberlerde, Real Madrid kulübünün şimdilik sessiz kalmayı tercih ettiği, fair play kurallarından dolayı PSG ile ortak hareket edeceği ve Mbappe'nin transferinde son detayları müzakere etmeye devam ettiği iddia edildi.
Normal şartlarda sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Mbappe'nin buna rağmen başka bir takıma transfer olabilmesi için Fransız kulübü ile de anlaşılması gereken bazı maddelerin olduğu vurgulandı.
En büyük sorun Mbappe'nin yüksek maaşı
İspanyol basını, mevcut durumda Mbappe'nin olası transferinde Real Madrid'i düşündüren en büyük sorunun Fransız futbolcunun yüksek maaşı olduğunu yazdı.
Mbappe'nin PSG'den sezon başına 72 milyon avro brüt ve hedeflere bağlı olarak ikramiyelerden oluşan maaşının Real Madrid'de dengeleri bozacağından kabul edilemeyeceği yorumları yapıldı. Real Madrid'in Mbappe ile 2030'a kadar geçerli olan ve sezon başına brüt 50 milyon avro ile sınırlı bir sözleşme imzalamak istediği de iddia edildi. İspanyol kulübünün, Mbappe'nin imaj haklarından da pay almak istediği öne sürüldü.
Mbappe'nin gelmesi halinde Real Madrid'de Luka Modriç'in ayrılmasının kesin olacağı, Rodrygo, Brahim ve Endrick'in aldığı sürelerin de daha azalabileceği ifade edildi.
Öte yandan PSG'nin ise Neymar ve Messi'den sonra şimdi de Mbappe'yi kaybetmesinden dolayı bu sezonunun bitimiyle birlikte bir dönemi sonlandıracağı, bundan sonrası için Zaire-Emery, Barcola, Simons gibi genç futbolculara ağırlık vereceği ileri sürüldü.
Son Dakika › Spor › Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddiası - Son Dakika
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinginde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin doğal gaz getirme yetkisine değinerek, 'Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.' dedi. Bu sözler, Hatay'da tartışmalara neden olan merkezi yönetimle yerel yönetim uyumunu bir kez daha gündeme getirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?