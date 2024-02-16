Kylian Mbappe\'nin Real Madrid\'e transfer olacağı iddiası

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İspanyol spor basını, son 7 sezondur formasını giydiği Paris Saint Germain (PSG) takımını 30 Haziran'da bırakacağı iddia edilen Fransız forvet Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını ileri sürdü.

Fransız basınında dün çıkan "Kylian, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile görüşüp sezon sonunda ayrılacağını bildirdi. Kulüp, Kylian'ın 2024 sezonu sonunda PSG'den ayrılma kararını ilettiğini doğruladı. Ancak ayrılma şartları henüz tam olarak kararlaştırılmadı." iddiası, İspanyol basında da ilgi gördü.

Marca, As, Mundo Deportivo, El Pais, La Vanaguardia, La Razon gibi İspanyol gazeteleri, Mbappe'nin ayrılma haberine geniş yer ayırarak, Fransız futbolcunun Real Madrid'e gelmesinin önünün açıldığını ve İspanyol kulübünün bu konuda iyimser olduğunu savundu.

Haberlerde, Real Madrid kulübünün şimdilik sessiz kalmayı tercih ettiği, fair play kurallarından dolayı PSG ile ortak hareket edeceği ve Mbappe'nin transferinde son detayları müzakere etmeye devam ettiği iddia edildi.

Normal şartlarda sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Mbappe'nin buna rağmen başka bir takıma transfer olabilmesi için Fransız kulübü ile de anlaşılması gereken bazı maddelerin olduğu vurgulandı.

En büyük sorun Mbappe'nin yüksek maaşı

İspanyol basını, mevcut durumda Mbappe'nin olası transferinde Real Madrid'i düşündüren en büyük sorunun Fransız futbolcunun yüksek maaşı olduğunu yazdı.

Mbappe'nin PSG'den sezon başına 72 milyon avro brüt ve hedeflere bağlı olarak ikramiyelerden oluşan maaşının Real Madrid'de dengeleri bozacağından kabul edilemeyeceği yorumları yapıldı. Real Madrid'in Mbappe ile 2030'a kadar geçerli olan ve sezon başına brüt 50 milyon avro ile sınırlı bir sözleşme imzalamak istediği de iddia edildi. İspanyol kulübünün, Mbappe'nin imaj haklarından da pay almak istediği öne sürüldü.

Mbappe'nin gelmesi halinde Real Madrid'de Luka Modriç'in ayrılmasının kesin olacağı, Rodrygo, Brahim ve Endrick'in aldığı sürelerin de daha azalabileceği ifade edildi.

Öte yandan PSG'nin ise Neymar ve Messi'den sonra şimdi de Mbappe'yi kaybetmesinden dolayı bu sezonunun bitimiyle birlikte bir dönemi sonlandıracağı, bundan sonrası için Zaire-Emery, Barcola, Simons gibi genç futbolculara ağırlık vereceği ileri sürüldü.