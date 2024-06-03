Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu

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Real Madrid'in kadrosuna kattığını duyurduğu Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait Real Madrid formalı fotoğraflarını paylaşarak hayallerine kavuştuğunu söyledi.

La Liga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu da transferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çocukluğunda giydiği Real Madrid ürünleriyle fotoğraflarını paylaşan Mbappe, Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı da yayımladı. Başarılı futbolcu paylaşımına not olarak da hayallerinin kulübüne kavuştuğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. - İSTANBUL