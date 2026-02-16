LeBron James\'in İsrail için söyledikleri olay oldu

NBA yıldızı LeBron James'in İsrail hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HARİKA ŞEYLER DUYDUM"

James, katıldığı bir etkinlikte İsrail'e ilişkin, "Umarım bir gün oraya gidebilirim. Dediğim gibi, oraya hiç gitmedim ama harika şeyler duydum." ifadelerini kullandı.

Yıldız basketbolcunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı kesimlerden destek ve eleştiriler geldi. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle yapılan yorumlar tartışma yarattı. LeBron James cephesinden konuya ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.