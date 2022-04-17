Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti - Son Dakika
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Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

17.04.2022 22:38
Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 30. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 69. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 54'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bayer Leverkusen ise 52 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerken, Hoffenheim ile Greuther Fürth ise 0-0 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti - Son Dakika


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