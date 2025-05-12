Lemina: Galatasaray Tarih Yazıyor

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılıların şu anda tarih yazdığını belirterek, "Geri dönerek bu tarihte yer almak istedim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bugün yapılan antrenmanda sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Lemina, "Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum. Bütün çalışmalarımla, aklımla ve gücümle sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

İlk geldiği dönem ile bu dönemin arasındaki farkların sorulması üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim" cevabını verdi.

"Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile çok iyi ilişkisi olduğunu belirten Mario Lemina, "Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar kendisine çok destek olduğunu aktaran Lemina, "Gelmeden de destek oldular ve bunun için teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim" dedi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde de Florya'daki gibi bir ortam olduğunu vurgulayan Gabonlu futbolcu, "Florya'daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla Florya'daki ambiyans da burada oluşturuldu. Florya'da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu ama Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL