Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti - Son Dakika
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Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti

16.05.2022 22:28

Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, Alman devinden ayrılacağını açıklamıştı. Yıldız golcü sezonun bitmesiyle birlikte ailesiyle soluğu Türkiye'de aldı. Lewandowski'nin eşi Anna'nın, "Yeniden Türkiye" paylaşımı beğeni topladı.

Yeni sezonda Bayern Münih forması giymeyeceğini açıklayan Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı tercih etti.

"YENİDEN TÜRKİYE"

Yıldız golcünün eşi Anna, "Yeniden Türkiye" ifadesini kullandığı paylaşımlarda tatillerinden kesitler paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımlara yorum yağdı. Bazı Türk taraftarlar, Polonyalı golcüyü kendi takımlarına çağırırken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bayern Münih'ten ayrılan Lewandowski'nin yeni sezonda Barcelona forması giymesi bekleniyor.

Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayıp soluğu Türkiye'de aldı! Lewandowski'nin eşinden bomba paylaşım
Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayıp soluğu Türkiye'de aldı! Lewandowski'nin eşinden bomba paylaşım
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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti - Son Dakika
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