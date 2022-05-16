Yeni sezonda Bayern Münih forması giymeyeceğini açıklayan Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı tercih etti.
Yıldız golcünün eşi Anna, "Yeniden Türkiye" ifadesini kullandığı paylaşımlarda tatillerinden kesitler paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımlara yorum yağdı. Bazı Türk taraftarlar, Polonyalı golcüyü kendi takımlarına çağırırken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bayern Münih'ten ayrılan Lewandowski'nin yeni sezonda Barcelona forması giymesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti - Son Dakika