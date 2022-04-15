Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi - Son Dakika
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Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi

15.04.2022 22:31

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider bordo-mavililer galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, puanını 73'e yükseltti.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3 haftadır galip gelemeyen bordo-mavililer kötü seriyi sürdürdü ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Fatih Karagümrük 45+4. dakikada Biglia'yla gol perdesini açtı. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran bordo-mavililer aradığı golü 58. dakikada buldu. Vitor Hugo'yla skora dengeyi getiren Trabzonspor, kalan dakikalarda bulduğu net fırsatları gole çeviremedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken lider Trabzonspor, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten

PUAN FARKI 11'E İNEBİLİR

73 puana yükselen Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sarı-lacivertliler yarın oynayacağı Göztepe maçını kazanması durumunda ligin bitimine 5 hafta kala Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 11'e indirecek.

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Son Dakika Spor Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi - Son Dakika
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