Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi - Son Dakika

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Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3 haftadır galip gelemeyen bordo-mavililer kötü seriyi sürdürdü ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Fatih Karagümrük 45+4. dakikada Biglia'yla gol perdesini açtı. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını artıran bordo-mavililer aradığı golü 58. dakikada buldu. Vitor Hugo'yla skora dengeyi getiren Trabzonspor, kalan dakikalarda bulduğu net fırsatları gole çeviremedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken lider Trabzonspor, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

PUAN FARKI 11'E İNEBİLİR

73 puana yükselen Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sarı-lacivertliler yarın oynayacağı Göztepe maçını kazanması durumunda ligin bitimine 5 hafta kala Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 11'e indirecek.