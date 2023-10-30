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Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını silahlı kişiler kaçırdı! Bilgi verene 40 bin sterlin ödenecek - Son Dakika

Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını silahlı kişiler kaçırdı! Bilgi verene 40 bin sterlin ödenecek

Son Güncelleme: 30.10.2023 14:23

Liverpool futbolcusu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Diaz'ın annesi bulunurken, babasının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, emniyet yetkililerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Operasyona yüzlerce emniyet yetkilisi katılırken, bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği açıklandı.

Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi Cilenis Marulanda, Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunurken, babası Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor.

EMNİYET SEFERBER OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için ülkesi Kolombiya'da arama çalışmaları sürdürülüyor. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü vurguladı.

40 BİN STERLİN PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin para ödülü verileceği ifade edildi.
Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı.

Kaynak: AA

Liverpool, Kolombiya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını silahlı kişiler kaçırdı! Bilgi verene 40 bin sterlin ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını silahlı kişiler kaçırdı! Bilgi verene 40 bin sterlin ödenecek - Son Dakika
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