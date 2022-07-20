Maç bitti yeşil saha karıştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Maç bitti yeşil saha karıştı!

20.07.2022 00:57
Maç bitti yeşil saha karıştı!

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası'nın yarı final maçının bitimiyle futbolcular birbirine girdi.

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası'nın yarı final maçının bitimiyle futbolcular birbirine girdi. Adeta ringe dönen sahadaki olayları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi kameraya yansıdı.

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde geçen pazar günü Öncülerspor ile Bodur Kersentaşspor arasında oynanan yarı final maçının bitimiyle futbolcular arasında çıkan tartışma meydan kavgasına döndü. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Öncülerspor'un 5-1 kazanmasıyla iki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşerek tüm stadyuma yayıldı.

Yeşil saha ringe döndü

İki takımın teknik heyeti ve oyuncuları birbirine girerken yeşil saha adeta ringe döndü. Sahadaki güvenlik görevlileri ile Çevik Kuvvet polisleri kavgaya müdahale ederken o sırada sahada yaşananları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Futbolcuların tekme tokatla saldırdığı kişinin aldığı darbelerle yere yığılması anbean görüntülenirken feci şekilde darp edilen kişiyi polisler kurtardı.

Bu skorla birlikte Öncülerspor turnuvada finale yükselirken final maçı Öncülerspor ile Yazırspor arasında oynanacak. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür
Kaynak: İHA

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç bitti yeşil saha karıştı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Maç bitti yeşil saha karıştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement