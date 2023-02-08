10 ilimizi vuran depreme Hatay'da yakalanan Kasımpaşalı futbolcu Stephane Bahoken, maç için gittikleri şehirde depreme yakalanma anlarını anlattı.
Depremde çok korktuğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Sabah saat 4 civarında otel sallandı. Uyuyordum ve birden yatağımın sallandığını fark ettim. Odamdaki dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı. Her geçen saniye depremin şiddeti arttı. Bir dakikadan daha az sürmüş olmalı ama en az 5-6 dakika sürmüş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.
Ölüme çok yaklaştığını belirten Bahoken, "Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için şanslıydık. Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Tüm eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte hareket ettim. Bazıları çıplak ayakla çıktı. Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde gerçekten ölebilirdik. Ölümü ucuz atlattık." dedi.
Son Dakika › Spor › Maç için gittiği Hatay'da depreme yakalanan Kasımpaşalı futbolcu Bahoken, korku dolu anları anlattı: Ucuz atlattık - Son Dakika