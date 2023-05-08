Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı - Son Dakika
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Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

08.05.2023 20:49
Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Galatasaray-Başakşehir maçında Biglia'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler sarı kartına sarıldı. Galatasaraylılar Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi ancak sonuç değişmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümünde fauller nedeniyle oyun sık sık durdu.

BIGLIA'YA SARI KART

Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.

KIRMIZI KART İTİRAZI

Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.

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Son Dakika Spor Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı - Son Dakika
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