Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümünde fauller nedeniyle oyun sık sık durdu.
Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.
Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.
Son Dakika › Spor › Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı - Son Dakika