Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler - Son Dakika
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Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler

27.04.2022 12:27
Maç öncesi kahvaltıda bir araya geldiler

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D grubunda geçen hafta Play-Off katılmayı garantileyen Bilecikspor kadın futbol takımı kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D grubunda geçen hafta Play-Off katılmayı garantileyen Bilecikspor kadın futbol takımı kahvaltıda bir araya geldi.

7'inci hafta müsabakasında bugün Bursa temsilcisi Kurşunlu Gençlik ve Spor bayan futbol takımı ile karışılacak olan Bilecikspor kadın futbol takımına iş insanı Kazım Yağmur tarafından bir kahvaltı verildi. Yağmur, spora maddi manevi her türlü desteği verdiklerini belirterek, kentteki diğer iş insanlarının spora sahip çıkmalarını istedi.

İstasyon Sentetik Saha'da bugün oynanacak maç öncesi ligde oynadığı 6 maçı da kazarak, 18 puanda bulunan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Play-Off katılmayı garantiledi. Kadınlar 2. Lig Play-Off müsabakalarında 2 rakibiyle karşılacak olan Bilecikspor kadın futbol takımına bu maçları kazandığı takdirde bir üst lige yükselecek. - BİLECİK

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Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ediyor Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ediyor Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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