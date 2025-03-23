Maçta Oruç Arası

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile Türkiye arasında oynanan müsabakanın 9. dakikasında maça oruç arası verildi. Milli futbolcular saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki oynanan müsabakanın 9. dakikasında milli futbolcuların oruçlarını açması için ara verildi. Mücadeleyi yöneten Alman hakem Felix Zwayer, orta sahada yaşanan bir faul pozisyonun ardından ara verdi ve milli futbolcular saha kenarına geldi. Milliler su içerek oruçlarını açtı. - BUDAPEŞTE