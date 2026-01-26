Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Haberin Videosunu İzleyin
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran\'ın gergin anları
26.01.2026 16:52  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran\'ın gergin anları
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Göztepe ile 1-1 biten maçın son dakikalarındaki gergin tavırları kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Göztepe ile 1-1 berabere biten maçın son anlarında gergin tavırları dikkat çekti.

SARAN'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümlerinde Başkan Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüleri gündeme geldi. Maçın kritik dakikalarında çekilen görüntülerde Saran'ın oldukça gergin olduğu görüldü.

MAÇ SONLARINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyonların ardından Sadettin Saran'ın yüz ifadeleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Başkan Saran'ın maçın gidişatından memnun olmadığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sadettin Saran'ın tribündeki gergin anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbol kamuoyunda konuşulan başlıklar arasına girdi.

Trendyol Süper Lig, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şerif Ali Şerif Ali:
    Beter olun beraberliğe seviniyordunuz Tek büyük Galatasaray 45 82 Yanıtla
    Salih Akinci Salih Akinci:
    yahu sen de iki tane 1-1 e seviniyorsun. Hem kendi takımının maçına , hem rakibinin takımının maçına , 1-1 e sevinen sensin. 20 7
    Erkut Köse Erkut Köse:
    geçen senede uefaya bir gol averajla kaldığınızda stadda çok seviniyordunuz 5 6
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:51:52. #7.11#
SON DAKİKA: Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.