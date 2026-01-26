Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran\'ın gergin anları

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Göztepe ile 1-1 berabere biten maçın son anlarında gergin tavırları dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümlerinde Başkan Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüleri gündeme geldi. Maçın kritik dakikalarında çekilen görüntülerde Saran'ın oldukça gergin olduğu görüldü.
Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyonların ardından Sadettin Saran'ın yüz ifadeleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Başkan Saran'ın maçın gidişatından memnun olmadığı dikkat çekti.
Sadettin Saran'ın tribündeki gergin anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbol kamuoyunda konuşulan başlıklar arasına girdi.
