"Mahallede Maç Var" etkinliği Kırklareli'nde devam ediyor - Son Dakika
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"Mahallede Maç Var" etkinliği Kırklareli'nde devam ediyor

16.03.2022 12:10
"Mahallede Maç Var" etkinliği Kırklareli'nde devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" kızlar Marmara Bölgesi grup maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" kızlar Marmara Bölgesi grup maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Atatürk Stadı sentetik sahadaki müsabakalarda Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu ve Bursa birincileri karşılaşıyor. Organizasyonun ikinci gününde Kırklareli ile Balıkesir takımları mücadele etti.

Organizasyonda 188 kız ve bin 381 erkek takımı mücadele ederken, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen organizasyona toplam 17 bin 259 sporcu katıldı.

Grup müsabakalarında her ilin birincisi kız ve erkek takımları arasında karşılaşmalar yapılacak.

Karşılaşmalar yarın sona erecek.

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Kırklareli, 23 Nisan, Futbol, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Mahallede Maç Var' etkinliği Kırklareli'nde devam ediyor - Son Dakika


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