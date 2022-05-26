Malatya Badminton takımında şampiyonluk sevinci

Malatya Badminton yıldızlar takımı, Badminton grup final müsabakalarında hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Van'da 4 gün yapılan 10 ilden 85 sporcunun katıldığı Badminton yıldızlar grup final müsabakaları çekişmeli geçti. Grup final müsabakalarında başarı gösteren Malatya Badminton takımı, hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Malatya Badminton takımı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirileceği kaydedildi. - MALATYA