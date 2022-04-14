Malatya'da "1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" düzenlenecek - Son Dakika
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Malatya'da "1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" düzenlenecek

14.04.2022 13:07
Malatya'da "1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" düzenlenecek

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü adına düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 16-21 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü adına düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 16-21 Temmuz'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası"nın protokolü Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Bulgurcu arasında Arslantepe Höyüğü'nde imzalandı.

Protokol töreni sonrasında konuşan Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, federasyon olarak Türkiye'nin her noktasında önemli faaliyetlere imza attıklarını belirtti.

Tarih kitaplarının yazıldığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya'nın Battalgazi ilçesinde güzel bir organizasyona imza atacaklarını dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız protokol Malatya, Battalgazi ve Federasyonumuz için çok önemli. Bu turnuva ile birçok sporcu Battalgazi'ye gelecek ve burayı yakından tanıyacak. Malatya'da uluslararası turnuvalar yapılıyordu ama böylesine büyük bir organizasyonu yapmak Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in teveccühüyle oldu. Dünya mirasının yer aldığı ilçede dünya mirasının adıyla düzenleyeceğimiz uluslararası turnuvanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise çok anlamlı ve önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 16-21 Temmuz 2022'de tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapılacak.

Malatya'da 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenlenecek
Malatya'da 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenlenecek

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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Satranç Turnuvası, Osman Güder, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da '1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası' düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" düzenlenecek - Son Dakika
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