Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular - Son Dakika
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Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular

30.08.2022 11:27
Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. Sporcu gençler, Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezinde yapıldı.

İki gün süren ve 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, ilgili ve yetkililer tarafından takdim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

gençlik, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Bayramı madalyası için kafa yordular - Son Dakika

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