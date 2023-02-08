Babaannesini ziyaret için Malatya'ya giden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, enkaz altında kaldı

10 ili vuran ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde milli basketbolcu Nilay Doğan, Malatya'da enkaz altında kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Babaannesini ziyaret etmek için Malatya'ya giden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, depreme burada yakalandı. Saatlerdir göçük altında bulunan Aydoğan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

BABAANNESİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Değerli sporcumuz Nilay Aydoğan, Milli takım arasında Babaannesini ziyarete Malatya iline gitmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda Nilayımızın kaldığı evin yıkıldığı bilgisi gelmiştir ve kurtarma işlemi devam etmektedir. Ailesinden ve yakınlarından güncel bilgiler almaya çalışıyoruz. Dualarımız Nilayımız ile birlikte." ifadelerine yer verildi.