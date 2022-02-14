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Malatya'da gol yağmuru - Son Dakika

Malatya'da gol yağmuru

14.02.2022 08:09
Malatya'da gol yağmuru

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında alınan toplu sonuçlar şöyle: "1966 Malatyaspor 8- Çatyol Belediyespor 1, Beydağıspor 1- Arapgirspor 5, Anadolu Selçuklu 2-Ataköyspor 2, Tandoğanspor 7- 44 Tepehan 0, Malatyagücü 0- Akçadağspor 5, Pütürge Gençlik 1, Alageyikspor 11-Arapgirgücü 0, Battalgazi Belediyespor 1 - Hatunsuyuspor 1, Hekimhan Girmanaspor 19, Eski Malatya 3-Orduzuspor 3, Konakspor 5-Karakavakspor 1, Demirspor 6, Çöşnük Gençlik 2, Hekimhan Belediyespo 4- Yazıhan Belediyespor 2, Erkenekspor 2- Yeşilyurt Belediyespor 3,Yeşil Sürgüspor 5-Kale Gençlerbirliğispor 0."

9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.

Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor Liderliğini sürdürdü. - MALATYA

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Yeşilyurt, Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya'da gol yağmuru - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Malatya'da gol yağmuru - Son Dakika
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