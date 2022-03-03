Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası başladı

03.03.2022 15:13
Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası başladı

Malatya'da Okullar Arası Bölge Floor Curling Grup Şampiyonası maçları başladı.

Malatya'da Okullar Arası Bölge Floor Curling Grup Şampiyonası maçları başladı.

Tecde Spor Salonunda 4 gün sürecek şampiyonaya Malatya, Gaziantep, Kırşehir, Adana, Niğde ve Sivas'tan okul takımları katıldı.

Yıldızlar kız ve erkek ile gençler kız ve erkek kategorisinde düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, açılış konuşmasında, çeşitli illerden gelen sporcuları Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sporda centilmenliğin önemine dikkati çeken Kayhan, şampiyona sonunda dereceye giren ilk 4 takımın Türkiye şampiyonasına katılacağını kaydetti.

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Türkiye, Curling, okullar, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası başladı - Son Dakika
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