Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası sona erdi

06.03.2022 12:15
Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası sona erdi

Malatya'da Okullar Arası Bölge Floor Curling Grup Şampiyonası maçları sona erdi.

Malatya'da Okullar Arası Bölge Floor Curling Grup Şampiyonası maçları sona erdi.

Yakınca Spor Salonu'ndaki şampiyonaya Malatya, Gaziantep, Kırşehir, Adana, Niğde ve Sivas'tan okul takımları katıldı.

Müsabakalar sonucunda genç erkeklerde Niğde Altun Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi ikinci, Adana Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi üçüncü, Adana Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlar Gaziantep Saim Akman Anadolu Lisesi birinci, Adana Anadolu Lisesi ikinci, Malatya Yusuf Kenan Anadolu Lisesi üçüncü Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Mix karmada Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu birinci, Malatya Yeşilyurt Anadolu Lisesi ikinci, Adana Anadolu Lisesi üçüncü, Gaziantep Özel Ada Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Adana Suluca Ortaokulu birinciliği, Kırşehir Akpınar Ortaokulu ikinciliği, Gaziantep Kaplan Kardeşler Ortaokulu üçüncülüğü, Sivas Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlarda Niğde Altunhisar İmam Hatip Ortaokulu birinci, Gaziantep Azize Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu ikinci, Gaziantep Ahmet Karahan Ortaokulu üçüncü, Sivas Cüneyt Erkan Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız kız karmada ise Malatya Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu birinciliği, Adana Koza Orta Okulu ikinciliği, Gaziantep Feridun Oral Ortaokulu üçüncülüğü, Sivas Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Dereceye giren ilk dört takım Eskişehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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Gaziantep, Curling, okullar, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Okullar Arası Floor Curling Grup Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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