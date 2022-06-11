Malatya Lisesi 2. Lig'de

Birbirinden çekişmeli geçen şampiyona sonunda Malatya Lisesi Spor Kulübü şampiyon olarak 2. Lige terfi etti. Malatya Lisesi Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu Hentbol Erkekler 2. Lig'de mücadele edecek. - MALATYA

Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Şampiyonası müsabakaları Malatya Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı. Üç gün süren müsabakalara, Malatya, Sivas , Niğde ve Kahramanmaraş 'tan 5 takım ve yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Kaynak: İHA

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