Malatya Lisesi 2. Lig'de - Son Dakika
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Malatya Lisesi 2. Lig'de

11.06.2022 15:51
Malatya Lisesi 2. Lig'de

Malatya Lisesi Spor Kulübü Hentbol'da şampiyon olarak 2. Lig'e terfi etti.

Malatya Lisesi Spor Kulübü Hentbol'da şampiyon olarak 2. Lig'e terfi etti.

Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Şampiyonası müsabakaları Malatya Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı. Üç gün süren müsabakalara, Malatya, Sivas, Niğde ve Kahramanmaraş'tan 5 takım ve yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Birbirinden çekişmeli geçen şampiyona sonunda Malatya Lisesi Spor Kulübü şampiyon olarak 2. Lige terfi etti. Malatya Lisesi Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu Hentbol Erkekler 2. Lig'de mücadele edecek. - MALATYA

Malatya Lisesi 2. Lig'de
Malatya Lisesi 2. Lig'de
Malatya Lisesi 2. Lig'de
Malatya Lisesi 2. Lig'de

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Kaynak: İHA

Malatya, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Lisesi 2. Lig'de - Son Dakika

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