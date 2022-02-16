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Malatyalı 2 sporcuya milli davet - Son Dakika

Malatyalı 2 sporcuya milli davet

16.02.2022 17:00
Malatyalı 2 sporcuya milli davet

Spor Tırmanış A-B Gençler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Malatyalı 2 tırmanış sporcusu, milli takıma davet edildi.

Spor Tırmanış A-B Gençler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Malatyalı 2 tırmanış sporcusu, milli takıma davet edildi.

Isparta'da 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan Spor Tırmanış A-B Gençler Türkiye Şampiyonası'nda B Kızlar Kategorisinde Malatyalı sporculardan Zeynep Cumurcu 3'ncü, A Erkekler Kategorisinde finale kalan Kadir Karyağdi da 6'ncı olarak yarışmayı tamamladı. Malatyalı 2 tırmanış sporcusu, Türkiye Şampiyonasında başarı göstererek milli takıma davet edildi.İki sporcu da, 5 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan Milli Takım Kampına katılma hakkı kazandılar. - MALATYA

Malatyalı 2 sporcuya milli davet
Malatyalı 2 sporcuya milli davet

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Isparta, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı 2 sporcuya milli davet - Son Dakika Spor


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